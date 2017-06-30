柯瑞狂戀小白球 已有退休轉職夢

柯瑞（資料照，美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕剛和隊友一起奪下NBA總冠軍的勇士明星後衛柯瑞，已決定接受贊助商邀請，參加8月3日至6日舉行的Web.com 巡迴賽Ellie Mae菁英賽。

兩度獲選年度MVP的柯瑞，完成本季奪冠任務後，已進入休季期，但熱愛高爾夫的他並沒閒下來。

29歲的柯瑞是差點2的業餘好手，他多次表示，若從籃球場退休，會考慮投入職業高爾夫，沒想到機會來得這麼快。他說：「我很榮幸得到這個機會，不光是能與這些世界頂尖好手們同場競技，也為這項賽事將慈善捐助勇士隊社區基金，帶來一些關注。」

柯瑞表示，高爾夫一直是他熱中的運動，能得到這個機會和這些職業選手一同參賽，讓他夢想成真。他也說：「我當然想打好一點，但我沒有預期任何結果，除了不要把球打到觀眾，也不要像Happy Gilmore（電影，高爾夫球也瘋狂）參加比賽的情況。」

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