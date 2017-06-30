趕場精神渙散 許雅晴累出局

許雅晴（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣好手許雅晴前天在台北羽球公開賽女雙出局，昨又熬不過趕場的疲憊，在混雙及女單皆輸球，堪稱最累卻又最悲情的地主選手。

許雅晴昨在混雙與李洋出擊，以21：17、17：21、19：21遭印尼克利斯塔納／黃嘉盈逆轉，休息沒多久又提拍上陣，以23：25、21：23敗給南韓小將金佳恩，止步女單16強，她無奈表示，「賽程確實有點緊湊，我打到有點精神渙散。」

許雅晴從5月中的蘇迪曼盃開始征戰，長達1個月沒有休息，每天都處在備戰狀態，如今在台北賽提前收工，她說：「我接下來想先調整一下身體狀態，希望下週再繼續練球，開始為世大運備戰。」

許雅晴上屆光州世大運奪女雙銅牌，今年將再次出征台北世大運團體賽、女雙與混雙，希望再為國爭光，至於她計畫在未來逐步淡出單打項目，重心將擺在雙打與混雙，想在2020年一圓奧運夢。

白馭珀昨在女單以13：21、21：18、21：16逆轉擊敗第5種子李佳馨，今將碰上2015年世青金牌馬來西亞吳堇溦。

台灣女單在世界球后戴資穎宣布退賽後，前天第4種子江美慧爆冷出局，如今許雅晴、李佳馨相繼遭淘汰，地主奪冠希望就落在白馭珀與20歲小將宋碩芸身上。

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