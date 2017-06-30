周思齊百轟「難置信」 再拚百盜送球迷

周思齊昨成為中職史上百轟第17人。（中信兄弟提供）

周思齊完成百轟的第一個感想是：不可能。（中信兄弟提供）

〔記者郭羿婕／台中報導〕儘管是消化試合，上半季戰績前段班的兄弟、桃猿依然激戰，兄弟以7：8飲恨，但周思齊生涯百轟、陳子豪雙響齊出爐，仍是難得的紀錄夜。對周董而言，更是從沒想過的里程碑，下一步要挑戰百盜。

周思齊達成百轟，由他代言的運動品牌特製紀念T恤，在他的臉書粉絲專頁開放球迷抽獎。（記者郭羿婕攝）

「這不可能發生在我身上」

從誠泰、米迪亞到兄弟，周思齊險因米迪亞假球風暴而中斷生涯，「那種沒球打的恐懼，我非常了解，現在還能穿著球衣打球，我很珍惜，能完成百轟是很光榮的事。」

周思齊從小就覺得百轟遙不可及，走過差點沒球打的日子，更加珍貴，「我很清楚要努力才能打好球的感受，回想當年時空背景，怎麼可能還有機會再打？真的很幸運。」

也因此昨晚被問到達陣感想時，周思齊第一句話就說：「我怎麼可能會達到？這不可能發生在我身上。」周董生涯累計76盜，百盜是他下個目標，「我要完成百轟百盜，這是送給球迷最好的禮物，不枉他們支持。」相關紀念商品也將陸續推出。

周思齊生涯百轟歷程

周思齊（左）昨完成百轟，中信首席教練丘昌榮（右）代表獻花。（中信兄弟提供）

中職第17人 千安百轟第12人

周董6日完成99轟後，昨晚終於推進到百轟，球團準備多時的花束、紀錄板就在比賽中送出，安排從誠泰時期就並肩作戰的首席教練丘昌榮獻花。

繼高國輝去年9月18日刷新陳金鋒最速百轟後，周思齊成為中職史上百轟第17人；昨役3安猛打，生涯達1314安，也是聯盟第12位千安百轟打者。

桃猿林樺慶先發6局掉6分無關勝敗，但單場8K寫下個人生涯新高。（資料照，記者黃志源攝）

兄弟3轟都棒打林樺慶，林樺慶成周思齊百轟苦主，先發6局掉6分無關勝敗，不過，8K寫下個人生涯單場新高。

猿隊4連勝也創新猷，成為中職第2支半季40勝球隊，改寫隊史紀錄，最多勝則是獅隊2012年上半季的41勝。

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