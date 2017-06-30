陳子豪雙響 躍全壘打王

陳子豪昨敲雙響砲，本季累積18轟，超越蔣智賢暫居全壘打王。（中信兄弟提供）

首局首打席只看2球，陳子豪擊出中外野陽春砲，展現火熱近況，7局下再敲右外野3分彈，生涯三度單場至少2轟，本季一舉推進到18轟，超越蔣智賢的17轟，登上全壘打王。

蔣智賢昨僅在10局下代打，靠不死三振上壘。陳子豪「趕進度」，6月只出賽12場就有5轟，與猿隊王柏融、詹智堯並列單月首位。

陳子豪在全壘打榜超車，但他仍認為，蔣智賢很快就會要回領先，「學長現在只是小低潮，先休息幾場，一定會追回來。」

10局下2出局滿壘時，又輪到陳子豪，敲出游擊滾地球被猿隊拿下3出局奪勝。他說，當下只想把球打強勁點，送回跑者，可惜沒穿過去，「一天能打幾支全壘打，無法掌握，畢竟對方終結者（陳禹勳）球也不好打，沒那麼好對付。」

陳子豪曾於上週六延長賽第11局敲致勝陽春彈，也是陳禹勳本季唯一被敲的全壘打，阻止猿隊提前封王。

陳子豪說，狀況調整得還不錯，已超越去年的15轟，現在沒壓力，就是盡全力打完上半季。

陳禹勳後援1局挨2安、無失分，成為聯盟上半季20次救援成功第一人，也是史上首位半季20救援的土投。（記者郭羿婕）

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