千分千打點近了 恰恰千K也不遠

「恰恰」彭政閔即將達成打點、得分、被三振數都破千的另類「3千」生涯里程碑。（中信兄弟提供）

〔記者郭羿婕／台中報導〕「恰恰」彭政閔的紀錄之旅即將再添新頁，生涯打點、得分各只差10分、3分就破千，被三振數也已達988K，都將成為另類的「3千」里程碑。

彭政閔長年穩定出賽，至今累積990打點、997得分，距雙千已不遠，都要挑戰成為中職第2人，僅次於張泰山的1338打點、1075得分。

打到第17季，恰恰面對即將達陣的新猷，已不像以往太過在意，他說：「當然心裡會期待，但這些紀錄總有一天會到來，就用平常心以對。」

以2007年達成生涯百轟為例，恰恰說，當年上半季全壘打產量不少，下半季接近紀錄時，卻遇到低潮，「那時心裡難免有很多想法，所以一直告訴自己，不管面對任何紀錄，既然還有時間在場上奮鬥，這只是早晚的事，現在心情較不會受影響。」

黃衫生涯寫紀錄 恰恰感榮幸

生涯至今都穿同隊球衣，恰恰說，這不只是個人紀錄，也是球隊紀錄，很榮幸有機會挑戰。

也因恰恰打得夠久，生涯已吞988K，歷年對戰投手中，只晚他2年進中職的潘威倫「貢獻」26K最多，陽建福、林英傑包辦23K、21K緊追在後；但其實恰恰被三振率不高，相較於被三振數相當的林智勝生涯4596打數、968K，恰恰多了804打數，只多20K。

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