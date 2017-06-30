獅7連敗 明再輸成爐主

轉任後援的洋投福瑞多7局下狂失4分，統一無力反攻，吞下7連敗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「貧打」和「牛棚崩盤」成了近期統一獅心中的痛！昨獅隊全場僅打下2分，加上轉調後援的洋投福瑞多單局狂失4分，最終富邦悍將就以5：2帶走勝利，取得對戰6連勝，獅隊苦嘗本季第2度7連敗，兩隊勝差僅0.5場，明天移師斗六再戰，只要獅隊輸球就落居墊底。

這場花蓮補賽，前5局雙方都沒得分，6局下張詠漢從「嘟嘟」潘威倫手中轟出陽春砲，本季首轟出爐，潘威倫先發6局只失這1分。7局上獅隊靠3安追回1分，下個半局推出洋投福瑞多登板中繼，結果福瑞多單局被敲5安，加上游擊手陳傑憲失誤，獅隊一口氣掉4分。

9局上獅隊靠蘇智傑適時敲安追回1分，已無助戰局，最終獅隊輸球，福瑞多苦吞本季第7敗，累積防禦率高達7.03。悍將張詠漢生涯首度獲選單場MVP。獅隊6月13戰只贏1場，另有1和11敗，「低迷六月天」難熬。

獅隊7連敗期間，團隊打擊率2成24，場均得分不到4分，貧打問題明顯；原本值得信賴的牛棚，最近7場後援投手防禦率高達6.08，攻守端都浮現危機，贏球談何容易。

此役獅隊團隊被三振12次，本季團隊累積被三振460次，平均每場比賽被K掉8次，都是全聯盟最慘數據。

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