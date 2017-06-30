二軍賽先發 林子崴0.2局傷退

統一林子崴（右）昨在二軍先發，僅投0.2局，就因手部不適退場。（記者黃志源攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕統一獅左投林子崴昨天在屏東二軍出賽對富邦悍將，但僅投0.2局，因手部不適退場；而獅隊老將「TAKE」潘武雄也以指定打擊先發上陣，並敲出安打，獅隊力拚下半季，傷兵狀況一喜一憂。

統一潘武雄昨在二軍賽繳出2支1，獲得1次保送。（記者黃志源攝）

林子崴4月底因左手肘肌腱發炎進入傷兵名單，他6月23日才在二軍復出，當時先發2局被敲5安失2分，最後吞敗；他昨天第二度在二軍賽先發，僅投0.2局被敲1安，只投15球，因手部不適退場，狀況令人擔憂。

而潘武雄先前因右腳無名趾遭觸身球擊中，缺陣一個半月，本月9日回到一軍後，出賽3場，前2場代打上陣，沒想到11日比賽後因搭巴士久坐，引發腰部不適，再度降二軍休養。他此戰以指定打擊先發，2打數有1支安打，獲得1次保送，力拚下半季回歸一軍。

悍將陳明軒投7局沒有失分，打線則大爆發，全場揮出12支安打，其中方玄宗單場3安2打點，最後因雨裁定7局結束，悍將8：0獲勝。

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