LLB次青少棒賽》亞太區場場完封 我8月拚5連霸

由桃園市新明國中組成的台灣隊，在LLB亞太區次青少棒賽6戰全勝，預計8月赴美力拚LLB五連霸。（桃園市政府教育局提供）

〔記者陳昀／桃園報導〕由桃園市新明國中組成的台灣隊，前往塞班島參加「世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽（13-14歲）」，昨天冠軍賽對戰菲律賓因雨取消，大會裁定由6戰全勝的台灣隊直接取得亞太區代表權，8月13日至20日將赴美參加世界賽，為台灣力拚LLB五連霸。

總教練黃湋志說，每場比賽都完封對手，加上堅固的守備陣容，循環賽兩次交手地主隊塞班島，讓對方無人能踏上二壘，而且每場次平均得分都超過10分，最終勇奪亞太區代表權。

桃園市政府教育局表示，我國已連續7年取得LLB次青少棒錦標賽的亞太區代表權，曾獲得5次世界冠軍，且至今4連霸，今年有信心5連霸。

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