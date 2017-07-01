主力捕手好資深 新血活化不能再等

黃浩然已35歲。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕目前中職主戰捕手群年紀不小，需要注入新血活化，世代交替的步伐已悄然邁開。

高志綱已36歲。（資料照）

年輕一輩 仍難扛一號捕手

鄭達鴻已36歲。（資料照）

統一主力捕手高志綱已36歲，中信兄弟鄭達鴻年長高志綱1個月，今年蹲捕場數銳減，桃猿主戰捕手黃浩然（見圖，資料照）也已35歲，3人職棒資歷都超過10年。

另外，富邦林琨笙、方克偉，兄弟黃鈞聲、陳家駒和桃猿林泓育，年紀介於28至31歲，屬中生代捕手。和其他守位相較，中職常下場的捕手平均年齡偏高，年輕一輩的張閔勛、劉時豪、郭峻偉、林祐樂，仍未見足以扛起一號捕手的態勢。

去年選秀桃猿首輪選進張閔勛，簽約金達460萬元，日前在二軍蹲捕的他將球回傳給投手，多次出現離譜傳偏，疑似心理因素導致「傳球失憶症」，顯見栽培一名職棒捕手的不易。

主戰捕手薪低 另類M型化

中職主戰捕手年齡層偏高，整體薪資卻偏低，呈現「另類M型化」走勢。一個月前中職球員工會公布今年球員薪資，總計26名捕手，平均月薪僅13.1萬元，遠不如外野手的20.5萬元和內野手的17.4萬元，富邦捕手平均月薪更只有8.8萬元，「薪」酸誰人知。

本季較缺攻擊型捕手

本季中職捕手攻擊能力貧乏，整體打擊率2成23，累積782打數僅敲8轟，詹智堯115打數敲8轟，等於所有捕手全壘打產量。未來廖健富、陳重羽等攻擊型捕手進軍中職，有機會翻轉目前捕手打擊火力不足的現狀。

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