豪老戰友沒走 下季佈「網」堅強

林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕美國權威記者沃納洛夫斯基昨再度爆料，籃網將執行得分後衛吉爾派翠克、哈里斯的球隊選項合約，兩人下季年薪都是150萬美元（約4586萬台幣），這也意謂，林書豪下季仍可繼續獲得兩名熟悉戰友的支援。

瑞迪克置產、陪練球 加盟不遠了

籃網下季想換新氣象的意圖明顯，除了把明星中鋒B.羅培茲送去湖人，換來潛力股羅素及俄羅斯長人莫茲戈夫；同時也積極爭取快艇瑞迪克，據指出，這名上季場均能貢獻15分的射手，已在布魯克林置產，也隨著籃網練球，加盟機會頗高。

但籃網不願只是守株待兔，昨再留下可兼打控球的吉爾派翠克、哈里斯，等同替自己買保險；其中，吉爾派翠克上季場均能繳出13.1分、2.2助攻、4籃板，在林書豪因傷缺席期間，扛下後場重任。

至於上季場均能貢獻8.2分、1助攻、2.8籃板的哈里斯，不止一次受到主帥亞特金森稱讚其三分球能力及敬業態度，有媒體更將他稱作是窮人版的騎士射手柯佛。

儘管後場位置有點擁擠，身為當家主控的林書豪，沒受到挑戰，除了日前籃網總經理馬克斯重申這名亞裔球星的領袖地位，美媒NetsDaily也指出，在B.羅培茲離開後，新球季籃網定會採用大量的雙後衛戰術，被視為核心的豪小子與羅素，彼此都認為能相輔相成。

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