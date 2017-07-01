巴特勒幽默面對質疑 公開手機號碼擋砲火

轉戰灰狼的巴特勒（中）與恩師希波鐸（左）重逢。 （美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕灰狼昨替球星巴特勒舉行加盟記者會，身為「新狼王」的巴特勒，立刻展現一哥風範，除了喊聲要帶領湯斯、威金斯等超級新秀更上層樓，還當眾公布自己的手機號碼，希望扛下四面八方的批評砲火。

灰狼陣中包括湯斯、威金斯都是狀元出身，巴特勒直截了當地表示，「這就是為何球團要把我找來，這些年輕人，真的非常天才洋溢，我在這裡就只是把他們的能力推向極限。」

巴特勒表示，現在大夥兒的目標就是要贏球，試著拿下每場比賽，然後劍指總冠軍，不過自己知道，這番狂語將引來議論，於是他豪氣地說：「總是有些人得扛砲火，我就是那個人。我的電話就在我的口袋裡，不管是誰，如果有任何意見要對我說，就打這個號碼773-899-6071。」

ESPN指出，這個號碼雖然巴特勒不常用，但的確是聯絡他的方式之一，巴特勒也旋即在個人社群網站PO出一段跟不知名男子對話的短片，影片中他說：「我有上千多通FaceTime要接，謝謝你的來電，下回見。」最後還在貼文附註：「我接了所有的電話，你們還以為這是遊戲。」

據傳巴特勒也持續拉攏其他球員加盟，已成為自由身的暴龍羅利就是目標之一，如果成功，灰狼將可組成包括他與湯斯、威金斯、羅利在內的「四巨頭」陣容，4人上季場均得分加總就高達95分。

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