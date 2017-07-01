柯瑞沒拿MVP 球衣銷售仍居榜首

柯瑞球衣銷售量排名聯盟第一。 （資料照，USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕NBA昨公布最新一期的球衣銷售排行榜，勇士總教練柯爾的模仿理論沒有破功，近年引爆聯盟三分球風潮的勇士柯瑞，依舊高居榜首，居次的是騎士「大帝」詹姆斯；轉戰勇士的杜蘭特，憑著好表現拿下FMVP，球衣人氣也維持在第3名。

早在1月時，勇士主帥柯爾就曾對柯瑞的高人氣提出一套理論，他說：「柯瑞可以說是相當罕見的球星，因為8歲的小孩都會認為，這個人跟我的條件好像，或許我也可以跟他做到同樣的事。」

柯爾表示，柯瑞未來可能會比過去的公牛喬丹更加風光，雖然球迷數量或許差不多，但愛將更受孩童青睞，這樣的情形，從那些穿著柯瑞球衣的小孩瘋狂想要簽名照的行動，就可見一斑。

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