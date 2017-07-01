又是孔塔 謝淑薇溫網拚頭彩

謝淑薇（資料照，美聯社）

孔塔（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕週一開打的溫布頓網球錦標賽，會內籤表昨晚出爐，謝淑薇、地主「英國一姊」孔塔冤家路窄，繼上月法網紅土大滿貫再度狹路相逢，小薇可望在中央球場出擊，力抗東道主爭取女單開胡。

卅一歲的謝淑薇寶刀未老，先前巴黎羅蘭加洛斯首輪大爆冷門，硬是扳倒名氣響亮的孔塔，也逼得強敵連三年紅土大滿貫一戰出局。儘管世界女單排名高居第七的「英國一姊」擅長草地作戰，不過諾丁罕奪冠後，伊斯特本四強因傷退賽，這位溫網第六種子若未找回最佳狀態，排行一一二的小薇仍有機會以小搏大，再度跌破專家眼鏡締造驚奇。

張凱貞、盧彥勳中好籤

「網球精靈」張凱貞的籤運不差，女單首戰中國王薔，苦練多時的台將有信心旗開得勝，草地強壓二○一四年仁川亞運女單金牌。同樣一二八籤的男單，「寶島一哥」盧彥勳手氣更好，抽到會外賽晉級的義大利老將波列里，次輪才可能強碰「法國阿里」松加。雙打台將多達六人，詹詠然、詹皓晴、謝淑薇、莊佳容、張凱貞、謝政鵬各有搭檔，其中大、小詹分居女雙第三、九種子。

至於去年初贏得台灣女網賽的美國老將大威廉絲，日前在佛羅里達州驚傳車禍，導致七十八歲男子傷重身亡，當地警方正在調查，前世界球后角逐溫布頓恐受衝擊。「高齡」卅七歲的大威坐擁七座大滿貫女單金盃，其中光溫網就貢獻五冠，本屆她榮膺女單第十種子；去年封后的妹妹小威廉絲則懷孕待產休兵。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友