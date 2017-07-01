世跆賽僅1銀 我12年來最差

劉威廷（取自劉威廷臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕二○一七年茂朱郡跆拳道世錦賽最終日，男子八十公斤級「跆拳巨塔」劉威廷連過兩關後，於十六強碰上宿敵摩爾多瓦名將庫克，首回合勢如破竹取得六分領先，無奈先盛後衰，最終十八：廿一遭逆轉，加上女子六十二公斤級林宜青同樣於十六強止步，台灣本屆僅靠黃鈺仁踢下一面銀牌，十二年來最低潮成績。

去年里約奧運庫克身為頭號種子，卻爆冷遭劉威廷以十四：二提前結束比賽，今年世錦賽兩人狹路相逢，庫克於決勝第三局，六度中端攻擊得手，灌進十二分，報了一箭之仇。

本屆世錦賽台灣派世大運培訓隊參戰，但里約奧運國手莊佳佳和劉威廷都無緣奪牌，自二○○五年馬德里世錦賽後，台灣再度出現僅摘下一銀的窘境，而女子選手獎牌數掛零，則要追溯至二○○三年的德國世錦賽。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友