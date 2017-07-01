巨人挨2安就倒 靠岱鋼免遭完封

陽岱鋼（取自巨人隊推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕巨人陽岱鋼昨對橫濱DeNA單場敲兩安，等於對手全場安打產量，但DeNA安打「貴精不貴多」，靠梶谷隆幸陽春砲和洋砲羅培茲兩分砲，最終就以3：1擊敗巨人，陽岱鋼打回全隊唯一一分。

此役陽岱鋼擔任先發中外野手、打第6棒，4局上梶谷隆幸轟陽春砲，下個半局兩出局一二壘有人，陽岱鋼適時敲出右外野二壘安打，帶有1打點，兩隊戰成平手。

7局上洋砲羅培茲轟出兩分彈，DeNA再度取得領先，9局下兩出局陽岱鋼敲安，下一棒代打龜井善行遭三振，巨人苦嘗2連敗。巨人打線全場僅擠出5安，陽岱鋼就包辦兩安，單場4支2，吞下1K，累積打擊率升至2成79。

巨人先發投手菅野智之投7局僅被敲2安，狂飆10K，無奈這2安都是全壘打，造成重傷害，失3分承擔敗投；DeNA井納翔一先發7局只失1分，拿下本季第3勝。

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