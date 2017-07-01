兄弟鬩牆好彆扭 小天直落二晉四

台灣羽球雙雄周天成（見圖）和王子維雙雙晉級四強。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣羽球雙雄周天成和王子維攜手晉級台北羽球公開賽四強戰。周天成昨於八強戰遭遇國家隊隊友林祐賢，小天度過首局前半的亂流，比賽後段漸入佳境，最終用了40分鐘，輕鬆以21：16、21：15直落二勝出，朝衛冕之路邁進。

台灣羽球雙雄周天成和王子維（見圖）雙雙晉級四強。（記者陳志曲攝）

周天成和林祐賢生涯雖僅於2012年加拿大公開賽交手過一次，但時常一起打球，對彼此球路都相當熟悉，周天成表示，「此役感覺球飛比較慢、帶不太出去，開賽一度施展不開，花了點時間才適應。」首局戰成12平後，小天順利找回進攻節奏、火力全開，拉出6：1的攻勢，甩開林祐賢追擊。

連兩輪陸續碰上朱漢晝和林祐賢兩位國內選手，周天成直言，還是喜歡跟國外選手對戰，兄弟鬩牆感覺很彆扭，打起來綁手綁腳，碰上國外選手反而能激發鬥志。周天成今將碰上馬來西亞李梓嘉，這是兩人生涯首度碰頭。

「羽球王子」王子維昨碰上泰國蘇龐盂，鏖戰3局以21：8、19：21和21：11殺進四強，追平2013年個人在台北羽球公開賽的最佳成績，今碰上南韓全奕陳，雙方五次對戰，王子維吞3敗居下風。

王子維首局大比分差擊垮對手，但次局換場後，蘇龐盂改變策略頻放小球奏效，加上王子維發生過多失誤，局數遭扳平，王子維透露，「換場後風勢變成逆風，挑、推拍都不順暢，加上對手打出氣勢，才陷入苦戰。」

王子維於決勝局修正打法，積極網前回擊，並把球打深，多次越過蘇龐盂後方得分，開局就拉出8：0的攻勢，奠定勝基。

6月中旬才在印尼羽球頂超賽擊敗林丹，昨又殺進台北羽球公開賽四強，王子維狀況維持於顛峰，他希望能將好手感延續至台北世大運，期盼能在國人面前拿下獎牌。