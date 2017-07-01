靠意志力hold住 雙李配抗「韓」晉四強

台灣男雙組合李洋（圖左）與李哲輝擊敗南韓，晉級四強。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台北羽球公開賽男雙8強賽，台灣總計有五組人馬出賽，兩度上演兄弟鬩牆戲碼，其中大會頭號種子「雙李配」李洋／李哲輝遭遇南韓鄭義錫／金德永，雙方鏖戰56分鐘才分出勝負，「雙李配」在決勝局強拉尾盤，打出8：1的關門攻勢，終場22：20、19：21和21：13挺進四強。

李洋自曝因連日征戰、積勞成疾，賽前練習直冒冷汗、無法熱身，隊友李哲輝只能找學長陪練，首局驚險獲勝後，對手發現李洋體力不繼，次局頻頻打點，利用長、短球吊動，讓他來回奔波，李洋說，「回球很軟弱，對手刻意針對我攻擊，靠意志力苦撐才完賽。」

第三局李洋頻頻發出怒吼，聲音響徹小巨蛋，他解釋，「靠著吼叫發洩情緒、提振士氣，拚盡最後一絲力量擊球，加上現場球迷吶喊加油，才讓我更有動力拚戰。」

世界男雙排名第18的盧敬堯／楊博涵，昨於台灣內戰以21：19和21：12拍落呂佳彬／吳沅錚，賽後楊博涵大方分享贏球秘方，「只要前日贏球，衣服顏色和家中擺設都不變動，身上還戴著幸運項鍊和手環，其中手環三個月要到廟裡更換。」

雙麟配台灣內戰勝出

男雙世界排名第15的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟，昨於另一場國內對陣中，以21：19、21：9擊敗李勝木／林家祐，連2年挺進4強。