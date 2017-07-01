宋碩芸不敵日本 台女單全軍覆沒

宋碩芸遭日本黑馬田菜都美拍落。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台北羽球公開賽女子單打8強戰，台灣宋碩芸19：21、13：21不敵從資格賽打起的日本田菜都美，加上白馭珀昨也中箭落馬，台灣女單全軍覆沒，自2007年以後，台將首度缺席女單四強戰。

白馭珀也八強止步

世界球后戴資穎賽前因病棄賽，第4種子江美慧爆冷出局，許雅晴、李佳馨也相繼遭淘汰，唯一希望宋碩芸和白馭珀昨皆直落二於八強止步，寫下近十年最難堪的紀錄。

年僅20歲的宋碩芸，2015年首度打進台北羽球公開賽會內賽，但連續兩年都於首輪出局，今年大躍進一路殺進8強，寫下個人羽球生涯最佳成績，她認為心態更成熟、不怯場是進步的關鍵。

田菜都美成為本屆最大黑馬，世界排名僅261，但甫奪下日本全大運冠軍，一路從會外賽殺進四強，宋碩芸表示，「賽前特別研究影片，發現對手球質很重，比賽中我試圖採取變線攻擊，但還是守不住。」