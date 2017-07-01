女子PGA錦標賽》 手感好 抓4鳥 徐薇淩並列11名

台灣女將以徐薇淩打出69桿較佳，暫時並列11名。（美聯社資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕今年女子高爾夫大賽第2戰，KPMG女子PGA錦標賽第1回合賽事因雨延至台灣時間昨晚補賽完成。南韓女將梁熙英補賽最後1洞打下博蒂，以65桿躍居領先。台灣女將以徐薇淩（見圖，美聯社資料照）打出69桿較佳，暫時並列11名。

在伊利諾州舉行的KPMG女子PGA錦標賽，第1回合前半段打得很順利，但下午出發的選手打到最後，因為天氣變差無法全數完賽，30名選手於台灣時間昨晚8時45分起進行補賽，包括只剩最後1洞沒打完的曾雅妮。

曾雅妮敲74桿 並列86

曾雅妮補賽時在第18洞打下博蒂，以高於標準桿3桿的74桿作收，並列86名，稍作休息之後她繼續進行第2回合比賽。錢珮芸昨天繳出73桿並列69名，龔怡萍花了71桿平標準桿，並列38名。

第1回合打出紅字的台灣選手只有70桿的李旻和69桿的徐薇淩。李旻打下3個博蒂、2個柏忌，暫時並列22名。徐薇淩則是4個博蒂、2個柏忌完賽，並列11名。

徐薇淩表示，上午出發之後風比較大，還能打下4隻小鳥，覺得這回合打得滿不錯的。她的兩個柏忌都是出現在短洞，開球打進沙坑，沒救成Par。比較可惜的是第1洞長洞兩桿攻上果嶺，卻推了3推沒抓到博蒂。

南韓梁熙英暫時領先

南韓好手梁熙英第1天打下1個老鷹、5個博蒂和2個柏忌，打完16洞時梁熙英一度衝到領先位置，但在第17洞短洞吞了柏忌，戰至停賽時低於標準桿5桿。她在第2天一開始以博蒂完成第18洞補賽，取代原本暫居領先的南韓崔琦拉。

崔琦拉昨天打出低於標準桿5桿的66桿，有7個博蒂、2個柏忌。她表示，賽前只練習了1次，對球場不熟，還好她的父親桿弟幫了大忙。美國選手阿托梅兒在補賽之後，以67桿排名第3。多達7人同以68桿並列第4，包括衛冕者加拿大的韓德森在內，另外還有魏聖美、艾莉森李、澳洲吳素賢等人。