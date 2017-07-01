歐巡賽法國公開賽》他盛怒扔球桿 老媽涉水撿半截

李昊桐（見圖）失誤丟球桿，媽媽心疼踏進池塘撿。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕歐巡賽法國公開賽第1回合，場邊出現令人感動又覺得意外的畫面，中國選手李昊桐盛怒之下把推桿扔進池塘，他的母親稍後涉險試著把推桿撿回來，卻是撿到半截斷桿。

李昊桐失誤丟球桿，媽媽心疼踏進池塘撿（取自歐巡賽推特）。

李昊桐在法國公開賽第1回合，打到第11洞時，因為推桿失誤吞柏忌，一時怒氣攻心，把推桿折斷丟進果嶺旁的水塘裡。

他的母親在旁觀戰，看到這一幕擔心李昊桐接下來7洞沒有推桿可用，又看到池塘裡推桿握把浮在水面上，她決心涉險走進水塘，在及膝的濁水和污泥中緩步靠近球桿，好不容易抓住了握把，慢慢移到岸邊，她把握把拉起一看，才發覺只撿到半截推桿，只好扔下握把，從岸邊的背包找出面紙擦拭雙腳。

在李昊桐後面一組的選手彼德斯和哈頓，看到這一幕都忍不住笑了出來。這段畫面也在社群媒體上引來關注，英格蘭的波特在推特上說：「這段一定要看，無價的畫面，她以為她拿到了1支很棒的新球桿。」

少了推桿的李昊桐還是打完這回合，而且他在第14洞還打下博蒂，最後以71桿完賽。