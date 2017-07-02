付8.39億只打65場╱工具人克雷格 紅襪認賠釋出

克雷格（今日美國資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕可守內、外野多個守備位置的工具人克雷格，昨遭紅襪釋出，從2014年效力至今，只在大聯盟出賽65場，紅襪總計支付他2790萬美元（約8.39億台幣）薪水。

32歲的克雷格在2010年升上大聯盟，2013年曾入選明星賽，隔年季中紅雀將他和右投凱利交易至紅襪，換來強投雷基。

2012、13年克雷格單季都打下近百分打點，合計敲出35轟，生涯達到巔峰，沒想到加入紅襪從巔峰跌落谷底，2014、15年總計只在大聯盟出賽65場，累積打擊率僅1成39，外帶2轟、5打點。

近兩季克雷格大部分時間都在3A度過，紅襪球團耐性有限，昨將他釋出，合約今年底到期，本季年薪1100萬美元（約3.31億台幣）全額支付，認賠殺出，紅襪3A總教練波爾斯（Kevin Boles）說，「他是個好球員，但我們有更年輕的球員進來，必須做出抉擇。」

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