溜馬一哥奔雷霆 西強東弱無下限

喬治（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA自由球員市場台灣時間昨中午開市之前，聯盟各隊「軍備競賽」早已白熱化，繼公牛把主力巴特勒交易至灰狼後，雷霆也網羅了原「溜馬一哥」喬治，使得下季「西強東弱」更加失衡。此外，灰狼則把當家控衛盧比歐送到爵士。

上季才痛失杜蘭特的雷霆，傳聞已與溜馬達成協議，以後衛歐拉狄波、前鋒沙波尼斯等為籌碼，搶得近來交易傳聞炒得沸沸揚揚的明星前鋒喬治，將與陣中的年度MVP魏斯布魯克組成頂尖組合。由於喬治、巴特勒都是從東部轉戰西部的重量級球星，下季東岸戰力恐大受衝擊，反觀西岸群雄的競爭則更加激烈。

連13季無緣季後賽的灰狼亟待重建，挖角巴特勒做為中興基柱，球團再大動作出清西班牙「金童」盧比歐，換取爵士2018年首輪選秀籤，還打算簽下剛成自由球員的前溜馬後衛提格。此外，快艇「船長」保羅跳槽，加盟「大鬍子」哈登為首的火箭之後，球團只能緊急止血，以5年1.73億美元（約52億台幣）大約，先留下明星前鋒葛瑞芬穩定軍心。

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