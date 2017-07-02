林書豪16日抵台 先請球迷幫幫忙

林書豪6月初赴泰國參加公益活動。（取自林書豪臉書粉絲專頁）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA籃網隊後衛林書豪將於16日抵達台灣，展開一年一度亞洲之旅，他昨天在請求代禱事項郵件，向球迷請託，希望7月球員交易、亞洲之旅都能很順利。

林書豪時常透過電子郵件的代禱群組，分享他的近況，他提到6月初到泰國的公益活動，他表示，很感謝有機會藉由泰國行，拜訪一些慈善團體，讓他親眼目睹紅燈區性工作者、人口販運與雛妓的問題，這趟旅程也再次點燃他對於慈善的熱忱。

至於7月自由市場將展開交易，林書豪呼籲球迷幫他祈禱，希望球隊在自由市場找到很棒的球員，也禱告即將加入的新成員，未來能一起成長茁壯。

亞洲之旅倒數計時，林書豪表示，他的團隊籌備得很辛苦，但仍有很多未知情況，期盼一切順利，他返台後預計停留一週，接著轉往中國。

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