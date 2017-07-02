賽前暴雨 獅好想去花蓮？

昨獅悍將賽前下雨，陳鏞基突然大喊到花蓮補賽，隊友也頗為贊同。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅昨天在斗六補賽，才開始賽前練習就碰到暴雨，陳鏞基突然脫口大喊：「不要打了啦，補花蓮啦！」頓時笑翻所有隊友。

獅隊在6月2至4日、24至25日、29日共去花蓮3趟，全隊苦於舟車勞頓，打成的3場全輸，是昨天必須打「另類首位攻防戰」（註：因為獅隊昨天只要輸球，就變成倒數第一）的主因之一，萬一昨天的補賽再次取消，可能補在7月5日（週三），場地不是斗六就是花蓮。

獅隊不少球員贊同陳鏞基，理由很簡單，因為獅隊6月會去花蓮3趟，就是6月初表定的3連戰沒打成，主隊富邦決定都回花蓮補賽，現在換獅隊把富邦拖去打1場，非常合情合理；球團部課長何信標也笑說：「沒差啦！反正我們已經適應了，不會怕了，還可以接著打明星賽！」

富邦內野教練鄭兆行覺得陳鏞基的想法很好，他表示，去花蓮比賽確實比較麻煩，但他可以趁機會回老家，不在意多跑幾趟。獅隊也不用急，19到20日、26到27日又要再去2趟，本季7場花蓮賽事「全勤」。

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