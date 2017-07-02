明中職選秀》旅外不再神 業餘出頭天

投手羅國華有機會在前3輪被選中。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕過去旅外歸國潮一直是中職選秀的焦點，不過，這兩年旅外「退潮」，業餘好手在選秀的角色，從綠葉綻放成紅花。

陳品捷是今年中職選秀較受關注的旅外選手。（資料照，記者黃志源攝）

近十年許多旅外好手回到中職，且幾乎包辦各年度選秀狀元，包括2009年林恩宇、2010年陳鏞基、2012年胡金龍、2013年鄭凱文、2014年陳俊秀和2015年林哲瑄。即使沒有成為選秀狀元，近十年也有許多旅外球員第一輪就被球團指名，包括曹錦輝、耿伯軒、郭嚴文、增菘瑋、林旺億、黃志龍、陳鴻文、羅錦龍、羅嘉仁、蔣智賢。

僅陳品捷、羅國華受注目

洶湧的旅外歸國潮，在去年選秀已悄然「退潮」，僅林家慶一名旅外球員報名，結果落選，今年選秀則有6名具旅外資歷的選手報名，除了林家慶再度挑戰，另5人為陳品捷、羅國華、林逸翔、李杜軒和王鴻程，吸睛程度不如過往，以陳品捷和羅國華較受關注，兩人有機會在前3輪被球團指名。

去年選秀國家隊常客蘇智傑、陳傑憲、張閔勛、楊岱均、李宗賢，以及青棒好手陳琥、申皓瑋、陳仕朋，成為選秀焦點；今年選秀仍要看業餘好手，包括陳重羽、岳東華、黃恩賜和高中應屆畢業球員廖健富、楊晉豪、萬昭清。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友