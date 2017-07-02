明中職選秀》葉總愛「羽」捕 獅擁雙「恩賜」？

統一代總教練黃甘霖看好投手黃恩賜（見圖）在前3順位被挑走。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕富邦悍將今年選秀排在最後的第4順位，總教練葉君璋預測，選秀狀元應該是捕手，不是廖健富就是陳重羽；對於突然報名的U23世界盃台灣隊投手黃恩賜，統一獅代總教練黃甘霖看好他會在前3順位就被挑走。

富邦總教練葉君璋坦言滿喜歡捕手陳重羽（見圖）。（資料照，記者廖耀東攝）

葉君璋指出，今年有好幾位不錯的捕手報名，富邦雖由副領隊陳金鋒主導選秀，應該也會優先考慮捕手，畢竟好捕手不容易培養，他也預測，Lamigo桃猿可能在第1輪指名高苑工商畢業的廖健富，或是成棒培訓隊的陳重羽。

葉君璋表示，選秀的重點不是下半季能不能用，而是選手本身好不好，「如果下半季可以打，對球隊當然最好，我個人是滿喜歡陳重羽的，他無論在技術與心理層面都非常好。」

黃甘霖指出，最近幾天球團都有開會，尚未決定第1輪會選誰，由於順位在猿隊後面，臨場將隨機應變，「看猿隊選誰，我們再根據需要的位置挑人」，鑒於即戰力選手不多，且大多要等世大運結束才能加盟，原則上會著重選手的未來性。

黃甘霖也看好陳重羽，加上世大運培訓隊的岳東華、突然報名的黃恩賜，他預測這3人可能在前3順位就被挑走，「黃恩賜的狀況是沒去年好，畢竟是不錯的投手，一定在第1輪就被選，不是桃猿就是兄弟選，說不定我們也有機會，讓隊上有兩個黃恩賜。」

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