LLB亞太區少棒賽》天不從人願 我遭南韓扣倒

台灣隊昨在LLB亞太區少棒賽首戰，以0：12遭到地主南韓扣倒。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽昨於首爾開打，由台北市東園國小代表台灣出賽，但首戰地主南韓就出師不利，0：12遭到扣倒吞敗，明天下午2點再戰菲律賓。

亞太區少棒錦標賽今年共9隊參賽，台灣和南韓、印尼及菲律賓分在B組，A組則是塞班、關島、泰國、香港與沙烏地阿拉伯。台灣須取得亞太區冠軍，才能於8月參加在美國威廉波特舉行的世界少棒賽，東園國小曾於2015年搶下亞太區代表權、前進威廉波特，但這次首戰就失利。

台灣隊全場只出現兩支安打，外加兩次保送，只有4名球員上到壘包。投手方面，台灣隊不但遭南韓擊出兩發全壘打在內的8支安打，還奉送8次保送，也成了決定勝負的關鍵。

台灣隊總教練賴敏男則說，主要是天氣不好，下雨後人工草皮較濕滑，小朋友比較不適應，他認為打線方面其實算正常，只是很多紮實的球都進入對手手套，加上對方適時擊出全壘打或長打，分數就被拉開。台灣隊今天休兵一天，明天再戰。

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