不打世大運 小天要後輩接棒

周天成（右）看好王子維（左）在世大運會有傑出表現。

（記者黃耀徵攝）

不理會外界雜音 備戰世錦賽

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣「羽壇一哥」周天成今年最後主場賽事昨落幕，他確定缺席台北世大運，全力備戰8月格拉斯哥世錦賽，也盼望王子維在世大運為台灣留下好成績。

世界排名第6的周天成日前做出抉擇，將參加世錦賽，儘管外界有雜音，他表示，就是把份內工作做好，外面人太多，好好聽自己心裡到底想做什麼，到了場上好好發揮，距離世錦賽還有一段時間，他會加強不足之處，拿出高水準演出應戰。

點名王子維 看好他有好表現

周天成看好王子維在世大運會有好表現，他表示，「子維進步很多，這場也看到他的缺失，會私下跟他討論。」

台北世大運將是王子維國際綜合性賽會初體驗，他表示，這是他今年最大的目標，當然會想奪獎牌，也會盡力發揮，團體賽方面，他也想力爭榮耀，台灣世大運團體最佳成績為2007年、11年及13年銅牌。