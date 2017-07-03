台北公開賽》雙麟打趴雙李 陳宏麟第2冠

男雙冠軍賽上演台灣內戰，最後「雙麟配」王齊麟（後左）、陳宏麟（後右）擊敗李洋、李哲輝，拿下冠軍。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕31歲的陳宏麟因眼鏡造型，獲得「哈利波特」稱號，昨他再度施展魔法，與22歲的搭檔王齊麟在台北羽球公開賽男雙決賽，以21：16、22：20扳倒頭號種子「雙李配」李洋／李哲輝，也是他繼2009年與林祐瑯聯手封王後，地主再度留下男雙冠軍。

陳宏麟雙打技巧佳，男雙最佳排名世界第8、混雙則衝到世界第5，相隔8年再獲冠軍，除了搭檔不同，他表示，上一次是非常渴望冠軍，這次則以平常心看待。

經過亞運、奧運的洗禮，陳宏麟現在打球目標也不一樣，重心放在培養新生代，「就是盡力去帶他們，等他們成功，我也可以退下來了。」至於明年印尼亞運，他語帶保留的說，先拚參賽資格，前提還要身體健康，東京奧運則還要再評估。

陳宏麟是後輩尊敬與崇拜對象，李洋表示，他就是以陳宏麟為目標，學長賽後都會不吝嗇地分享想法與分析對戰。