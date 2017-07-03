KPMG高球賽》龔怡萍開外掛 衝上第7

龔怡萍昨在KPMG女子PGA錦標賽表現優異，以總計208桿上升到並列第7。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將龔怡萍昨在KPMG女子PGA錦標賽第3回合擊出69桿，以總計208桿上升到並列第7，有機會打出近8年來女子大賽第1次前10名。南韓崔琦拉和美國丹妮兒．姜以203桿並列領先。

前世界球后南韓「小叮噹」昨飆出64桿，總計205桿排名直衝第3。在美國LPGA留下11勝，包括2場大賽冠軍的申智愛，2014年突然決定離開美國回到日本LPGA拚戰。過去3年多只參加過4次女子大賽，昨她打得很有競爭力，有機會重溫大賽冠軍滋味。

丹妮兒．姜打出68桿，她在第12洞攻果嶺打得太偏左，落在果嶺外的長草坡下，第3桿又失擊沒救上果嶺，眼看著至少要吞柏忌，沒想到竟靠短切球進洞保Par，和昨繳出67桿的崔琦拉並列領先。

尋求衛冕的加拿大好手韓德森，在加拿大國慶日這天打出69桿，以206桿排名第4。原本並列領先的金世英則打出72桿，以207桿和梁熙英並列第5。

徐薇淩和李旻昨都揮出71桿，徐薇淩總計212桿並列36名，李旻214桿並列48名。

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