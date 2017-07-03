潘武雄有始有終 3分砲挺獅2連勝

獅隊潘武雄7局下代替買嘉儀上場打擊，轟出三分砲，擴大領先。（記者廖耀東攝）

陳傑憲4支4 連2天猛打賞

〔記者吳清正／台中報導〕陳傑憲4打數全部安打，並在第7局打下超前分，潘武雄再代打轟出3分砲，終場統一獅以15：10擊敗中信兄弟，以二連勝率先結束上半球季，戰績確定排第3。

獅上半結束 排第3

兩度落後5分的獅隊在3、4局攻下8分，7局上兄弟追成10平，獅隊下半局隨即加倍奉還，莊駿凱率先敲出二壘打，陳傑憲和林志祥安打各得1分，2出局後潘武雄打出暌違兩個多月的全壘打，將比數拉開到15：10，創下獅隊本季單場得分新高。

陳傑憲連兩天演出猛打賞，聯盟第1的安打推進到90支，打擊率剛好達到4成大關，僅次於桃猿王柏融的4成03。他表示，今年是第一個完整球季，上半季就能打出這樣的成績，自己也很意外，很感謝兩任打擊教練史普曼和劉育辰，在每次打擊後提醒他要注意的地方。

陳傑憲已做好心理準備，下半季不會這麼好打，他表示，一方面身體較疲勞，另一方面對手對他更熟悉，會想辦法找他的死角，相對的，自己必須更努力才行。

獅隊本季首戰3月26日在洲際球場，潘武雄就擊出全壘打，上半季最後一戰又在洲際開轟，他笑說，算是有始有終，目前身體狀況沒有問題，下半季可正常出賽，希望幫球隊打下冠軍。

兄弟全場擊出18支安打，比先發9人全員安打的獅隊還多3支，王勝偉、林智勝、蔣智賢和黃鈞聲都敲出3安，先發9人唯一沒有安打的曾陶鎔，5打席都被三振，成為中職史上單場5K第6人，最近1個是2014年的陳金鋒。

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