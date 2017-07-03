巨人遭橫掃 陽岱鋼0安

巨人陽岱鋼昨3打數無安打。（資料照，取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在連5戰敲安後，巨人陽岱鋼昨3打數無安打，先發投手山口俊面對老東家橫濱DeNA更只投4局就失6分退場；巨人吞下4連敗，橫濱則敲出本季最多的19安，打得巨人監督高橋由伸面色凝重。

巨人昨以1：9不敵橫濱，在3連戰遭橫掃，且是輸得最難看的一場。山口俊自2006年起效力橫濱，去年底行使自由球員權利成為巨人軍一員，但轉隊後首次面對老東家，表現不如預期。

山口前兩場先發都投得不錯，6月14日本季初登板對軟銀6局無失分奪勝，6月25日對中日也繳出6局失3分優質內容，但昨只投4局就被敲9安，包括2發全壘打失6分，吞下本季首敗。

巨人全場只敲出8安，陽岱鋼不像過去兩戰都敲雙安，但2局和6局其實打得不差，都擊出在全壘打牆前遭接殺的飛球。8局上巨人換重信慎之介守中外野，也讓陽岱鋼未能進行第4次打擊就退場休息。

橫濱則擊出本季最多的19安，巨人首席教練村田真一表示，前兩戰對橫濱都輸球，昨天又大敗，還被打了19支安打，必須向球迷說抱歉。

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