狀猿郎今揭曉 史上最懸？

黃恩賜（資料照）

〔記者黃照敦／綜合報導〕中職年度選秀今晚隆重登場，和往年選前狀元呼之欲出的氣氛不同，今年雖有爆歷史天量的96人選秀，卻因沒有超級大咖，誰是狀「猿」郎？各隊第一指名也眾說紛紜，加上充滿選擇性放話和算計，選前仍撲朔迷離。綜合各方分析，「攻擊型野手」可望造成搶購。至於18歲廖健富能否成為第一個高中狀元？今晚揭曉。

陳重羽（資料照）

攻擊型野手 首輪搶手

岳東華（資料照）

剛奪得上半季冠軍的桃猿隊，因為去年度戰績墊底，相隔12年後，再度取得狀元籤，猿隊先搶誰，攸關之後順位的獅象悍挑人盤算，也不排除陣容完整的猿隊改採攔胡策略，將各隊屬意的強打捕手廖健富、陳重羽和內外野兼修的岳東華等可能的第一指名，從中擇一先放入口袋，打亂對手的佈局。

廖健富（資料照）

猿隊狀元挑誰，影響最大的是獅隊，世大運強攻捕手陳重羽是獅隊目標人選，也是強化現階段陣容中，最適當、立即性的「捕」強，若廖健富和即戰力陳重羽沒有被猿獅搶走，兄弟和悍將應該首輪就會入袋為安。今年有47名投手選秀，缺少名氣、業餘戰績響亮者，U23國手黃恩賜的順位以及誰將成為第一個被選走的投手，也是選秀會的另一個懸念。

黃恩賜順位 牽動各隊布局

這幾年各隊越來越重視選秀，球探編制擴大，選秀重本投資快則未來一、兩年就可見到成果，桃猿王柏融、朱育賢和林承飛都站穩先發，顯示球探著力的成效；去年選進的蘇智傑和陳傑憲擁有即戰力和強人氣，讓獅隊嚐到甜頭，今年擬比照辦理，也要挑能力和顏值兼具的「傑尼獅2.0」。至於兄弟美籍教頭史耐德和富邦副領隊陳金鋒新官上任首扛選秀重責，又能為球隊精挑出什麼驚奇好手？在在讓這次堪稱史上最「懸」的年度選秀會，引起更多關注。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友