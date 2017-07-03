紅襪教頭奔1600公里 看兒初登板

路克（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕碰上兒子路克的大聯盟初登板，紅襪教頭法瑞爾回歸父親角色，昨告假改當皇家球迷，奔波逾1600公里也甘願；洋基新秀佛雷瑟大聯盟首戰也在昨天，初出場就開轟，也有爸媽現場見證，喜極而泣。

皇家昨於主場考夫曼球場與雙城打雙重賽，首場由2013年選秀第6輪挑中的路克先發，法瑞爾前天還在多倫多督軍，猶豫多時才請假飛到堪薩斯，球團也給予祝福：「這是值得他驕傲的時刻。」

路克只投2.2局失5分，靠火力支援逃敗，皇家以11：6獲勝。即便如此，法瑞爾仍開心地拍下兒子英姿，也笑著鼓掌看他退場。皇家總教練尤斯特曾錯過女兒婚禮及兒子出賽，很懂法瑞爾的感受，「有些事比棒球比賽更重要，即使這也是一場球賽。」

佛雷瑟（美聯社）

佛雷瑟處女秀首轟 母落淚

這種滋味，佛雷瑟的父母也清楚，22歲佛雷瑟初登大聯盟就先發打第9棒、守右外野，6局上先揮二壘打、第7局又敲陽春砲，生涯首安、首轟先後出爐，讓場邊的母親感動落淚。洋基終以6：7輸給太空人，但他以4支2完成美好初體驗。

佛雷瑟成為近百年在處女秀擊出全壘打和二壘打的洋基第一人，他要把首安球送給媽媽、首轟球獻給父親。

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