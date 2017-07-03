中職今選秀 洪總︰老闆與球探決定

Lamigo總教練洪一中（記者林正堃攝）

Lamigo總教練洪一中︰

我們能拿到上半季冠軍，主要是今年洋投表現較穩定，戰績跟著變好，基本上陣容跟去年沒有太大差別，很多位置都很需要補強。

我們球隊分工明確，選秀由老闆與球探全權決定，人選應該已確定，我的工作就是把球隊帶好，等公司把新人選進來，再跟教練團討論該怎麼用。

今年報名人數又創新高，就算每隊都選10個，還是有快60人落選，若選到的都簽下來，代表各隊都要淘汰10個，中職真的有必要增加新球隊。（記者者徐正揚）

統一獅總教練黃甘霖（資料照）

蔗總︰希望補強3個洞

統一獅總教練黃甘霖：

我們的板凳深度不足，一、二線球員落差較大，這次選秀將以即戰力選手為主，希望補強戰力的3個洞，工具人能增加調度空間，也是優先考慮的對象，這些即戰力若下半季就能用當然很好，但主要是明年球季。（記者吳清正）

中信兄弟總教練史耐德（資料照）

史總︰會多選幾位捕手

中信兄弟總教練史耐德：

捕手的質和量是球隊的基石，我們有好幾個捕手可能在球季後轉行政職，剛好今年選秀名單中有好幾位優秀的年輕捕手，我們會多選幾位捕手；野手方面，會考慮運動能力強的選手，不會特別在意他們原本的守位，運動能力強的進入職棒後，還可改守其他位置。

（記者吳清正）

富邦悍將總教練葉君璋（記者林正堃攝）

葉總︰捕手補強較不急

富邦悍將總教練葉君璋：

我們今年選秀由領隊跟陳金鋒主導，因為是最後的第4順位，基本上是被動的，要先看其他3隊怎麼選；我個人是滿喜歡陳重羽的，他無論技術、身體、心理等層面都非常好。

今年是有好幾個不錯的捕手，但我們目前有8個捕手，一軍以林琨笙、方克偉為主，快19歲的張冠廷是重點培養對象，他不論打擊、守備都很值得期待，有機會成為未來10年的主戰捕手。

有張冠廷在，其他年輕捕手很難上來，捕手對我們比較沒有那麼急迫，廖健富的條件也很不錯，但他跟張冠廷一樣大，我不會把機會浪費在他身上，要留給更迫切需要的位置。（記者徐正揚）

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