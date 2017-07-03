伊古達拉續約 勇士連霸利多

伊古達拉（資料照，法新社）

簽3年14.6億合約

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士奪冠拼圖全數到齊！美國ESPN報導，2015年總冠軍賽MVP伊古達拉屬意與勇士隊續約，雙方達成共識，將簽下一紙3年4800萬美元（約14.6億台幣）合約，下一季勇士薪資總和上看1.37億美元（約42億台幣），預計要付出4020萬美元（約12.3億台幣）豪華稅。

自由市場昨正式開啟，伊古達拉已與馬刺、國王、火箭與湖人碰面，最後仍決定留在舊金山灣區，他也在推特搞笑地表示：「據悉，伊古達拉將同意續留灣區。」

伊古達拉同意續留，雙方最快7月6日簽約，他的決定將間接影響到杜蘭特薪資，杜蘭特預計降薪以年薪3180萬美元（約9.7億台幣），續披勇士戰袍。

恐繳12.3億豪華稅

ESPN分析，勇士下季球員年薪總和將達1.37億美元（約42億台幣），恐得繳交4020萬美元（約12.3億台幣）豪華稅，上季騎士則繳了5400萬美元（約16.5億台幣）豪華稅換來1座總冠軍，拓荒者下一季薪資總和也上看1.3億美元（約39.78億台幣）。

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