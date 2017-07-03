國泰Youth Madnes三對三》義大B、蓁貞隊 奪NBA圓夢之旅

NBA新人王布洛格登與小朋友玩籃球機，他拿到81分。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕2017「國泰Youth Madness」三對三系列活動昨圓滿結束，義守大學B隊和蓁貞隊分別拿下NBA大專三對三籃球賽男、女子組冠軍，將在新球季前往美國觀戰。

NBA新人王布洛格登對VR籃球遊戲很快上手。（記者趙新天攝）

女子公開組「蓁貞隊」下午先以10：8擊敗「女友全都隊」。晚間最強之戰再以10：9險勝女子一般組冠軍「綠咖哩隊」。

NBA新人王布洛格登參與周邊籃球遊戲。（記者趙新天攝）

男子公開組義守大學B隊也連過2關，最強之戰13：9擊退一般組冠軍「終於湊一隊」，奪下NBA圓夢之旅大獎，他們要帶著義守大學教練謝玉娟一起去美國。

女子公開組蓁貞隊楊芷瑜（左2起）、彭惠貞、林采蓁和吳正瑀贏得冠軍，由布洛格登（後排）頒獎。（記者趙新天攝）

布洛格登與球迷同樂

男子公開組義守大學B隊奪下冠軍。（記者趙新天攝）

應邀來台的NBA新人王公鹿隊布洛格登，頒獎給冠軍隊伍，為這次訪台之行劃下句點。他表示，4天下來已愛上珍珠奶茶，雖然在密爾瓦基也有，但台北的珍奶好喝多了。

昨台北高溫悶熱，但布洛格登還是認真參與活動，除在主場地觀看大專三對三各組最後決戰外，也到周邊的活動攤位和民眾一起遊戲。

24歲的布洛格登在美國唸完碩士才投入NBA，對於時下年輕人最喜歡虛擬實境（VR）籃球遊戲很快就上手。不過，他和小朋友一起比賽投籃機只拿到81分，他笑說：「我的分數應該可以再好一點。」

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