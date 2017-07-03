印度亞田賽 我瞄準雙金
2017/07/03 06:00
台灣隊昨出征印度亞洲田徑錦標賽。
（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／桃園機場報導〕第22屆亞洲田徑錦標賽將在6日至9日於印度布巴內什瓦爾點燃戰火，台灣隊24位選手昨日啟程，田徑協會訂下2金、2銀、2銅目標。
台灣隊自1989年亞田賽奪下2金後，每屆最多只拿1金，田協秘書長王景成表示：「希望這次選手能加油，拚下2面金牌。」
上屆武漢亞田賽台灣隊共拿1金、4銀、1銅，獎牌榜排第8，其中標槍好手黃士峰以79公尺74替我摘下唯一金牌，至於另一標槍名將鄭兆村，今年已2度刷新全國紀錄，且他在4月亞洲田徑大獎賽嘉興站以86公尺92締造本季世界第2的佳績，此次他與黃士峰也被視為標槍奪金雙保險。
陳傑上屆亞田賽在400公尺跨欄決賽飆出49秒68，以0.1秒差不敵日本小西勇太，當場跪地長嘆，今年捲土重來，他說：「屆時就看臨場狀況發揮，希望不要留下遺憾。」
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