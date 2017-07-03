亞田賽國手 帶泡麵出征
2017/07/03 06:00
陳傑（記者林岳甫攝）
陳傑 男子400公尺跨欄
我2013年有去過印度參加亞田賽，當時惡劣環境令我印象深刻，不過，這次還是沒有準備太多食物，頂多就是買了些泡麵帶著，至於其他藥物屆時看有什麼問題發生，會跟國訓中心的人拿藥。
向俊賢（記者林岳甫攝）
要轉機多次
向俊賢 男子跳高
我沒有去過印度比賽，也是看飛機行程才發現這次要轉機好多次，但我並不會害怕，去年里約奧運就遠征過了。這次亞田賽，有跟一些前輩打聽過，知道當地飲食可能會造成腸胃不適，所以有自備泡麵，但我腸胃本來就不是很好，所以不怕吃壞肚子。
謝千鶴（記者林岳甫攝）
買罐頭配飯
謝千鶴 女子1500公尺
去年參加里約奧運時，發現好多選手都有帶罐頭去，所以這次我有準備，帶了些罐頭物品，到時候可以配飯吃，反正比賽前吃好就好，比賽結束後，也不用管那麼多了。（記者林岳甫）
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