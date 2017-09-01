武神雙響砲 衝破500打點

獅隊潘武雄昨單場雙響砲，獲選單場MVP。（記者黃志源攝）

百轟M5 潘武雄：順其自然

〔記者郭羿婕／高雄報導〕獅隊「武神」潘武雄再度發威，昨用生涯第3次單場雙響，領軍以11：8擊敗悍將，生涯500分打點達陣，距百轟里程碑也邁入M5。

扛三棒DH的潘武雄單場3支2，5局上先揮3分彈、7局上再敲陽春砲，第3局並以高飛犧牲打送回1分，包辦5打點居全隊之冠，也是今年個人單場最多，生涯打點從498分衝上503分，獲選單場MVP。

繼8月1日後再開轟，潘武雄本季推進到11轟，也是生涯第4個至少10轟的球季，但這些數據，他都沒放心上，避免亂了步調，「成績沒有設定，受傷回來就把自己節奏、策略先做好，繼續保持。」就連生涯已達95轟，他都笑說：「不要講，順其自然啦！」

蔗總換投 當作打總冠軍戰

獅隊代總教練黃甘霖表示，潘武雄之前拉傷鼠蹊部，歸陣後狀況調整得不錯，「我很放心，他就是有辦法跟別人不一樣，一旦身體狀況調整好，就有辦法發揮到最佳狀態，調整得很快，對我們很有幫助。」

先發投手廖文揚只投4.1局掉3分，王玉譜接手0.2局無失分，收下生涯首勝，獅隊再動用5投守成，儘管後段陷苦戰，加上2次守備失誤，8局下被悍將追回4分，仍搶下勝利，下半季戰績持續領先。

接下來場場關鍵，蔗總說：「這場投手調度好像打總冠軍賽一樣，有狀況就換，想盡辦法贏每一戰。」潘武雄也說，現在每場都重要，希望每次都能建功，想為球隊再拿季後賽門票。

此役也是蘇智傑重回獅隊四棒首戰，5支0吞3K，但潘武雄不擔心他，也認為年輕人有自己帶領球隊的方式，一起努力。

蘇智傑昨從世大運歸隊扛第4棒，單場5支0苦吞3K。（記者黃志源攝）

陳傑憲昨猛打賞，穩坐4割男。（記者黃志源攝）