陳重羽、吳桀睿 緊跟林立上一軍

獅隊新人吳桀睿（左起）、施子謙、陳重廷、陳重羽昨首度隨一軍練球。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕世大運台灣隊「4小獅」陳重羽、陳重廷、施子謙、吳桀睿昨首度隨一軍練球，其中，選秀榜眼陳重羽、近況火燙的吳桀睿，今天可望先登錄一軍，能否像桃猿新秀林立一鳴驚人，備受矚目。

獅隊今回台南與兄弟打3連戰，代總教練黃甘霖說，除投手施子謙外，其餘3人都有可能本週初登場，「在主場先發較有意義，當然也要視對戰投手和選手狀況而定。」

黃甘霖表示，陳重羽以中、右外野為主，借重他的速度和打擊，吳桀睿近況正好且二、三壘都能守，也讓人看到他全力跑壘的態度。

同為台灣隊一員，林立前晚上一軍便先發守二壘，生涯首打席開轟，以3安、2打點獲選單場MVP。其實林立賽前有傳訊給同樣出身國體大的陳重羽，陳為他打氣：「我說國體的不能漏氣，也很恭喜他。」

陳重羽也準備好迎接一軍比賽，他說，或許不會像林立這樣，但不急，一步步來，盡自己最大能力表現，「很期待，所以沒休息就直接來球隊，比賽感覺都還在，也要趕快熟悉新環境。」

由於主力二壘手林志祥爆發緋聞，遭獅隊無限期停賽、停薪，接受調查，教練團昨除將四棒蘇智傑升一軍，也拉上吳國豪補強內野。蔗總說：「國豪和桀睿、重廷都能守二壘。」