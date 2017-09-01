U18世界盃╱明首戰加 林鋅杰扛先發

林鋅杰（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年U18世界盃棒球賽今點燃戰火，台灣隊在台灣時間明天早上6點半首戰地主加拿大，同日晚上9點迎戰南韓，兩場緯來體育台都提供直播服務。

這屆U18世界盃，台灣預賽與加拿大、南韓、澳洲、義大利、尼加拉瓜分在A組，日本、美國、古巴、墨西哥、荷蘭、南非則在B組，取分組前3名晉級複賽。周宗志擔任台灣隊總教練，張泰山任客座打擊教練，20名球員中有3名準職棒球員萬昭清、陳柏豪和吳世豪。

台灣隊有多名速球派投手壓陣，預定先發投手包括林鋅杰、劉致榮、古林睿煬和王志庭，首戰加拿大由林鋅杰打頭陣，對南韓之戰先發則是劉致榮，教練團認為這兩場一定要搶下。

林子偉曾在加奪世青賽MVP

上一次台灣青棒隊征戰加拿大是2010年世青賽（U18世界盃前身），當時由林子偉、王維中、郭俊麟、羅國華和楊岱均領軍，陣中好手如雲，最終拿下暌違27年的世青賽冠軍，表現亮眼的林子偉奪大會MVP，吸引國外球探目光，後來加盟紅襪，順利赴美發展，今年首度升上大聯盟。

上屆U18世界盃台灣隊戰績不佳，排名第8為史上最差，當時周宗志也是教練團成員，這一次升格為總教練，他喊出「世界冠軍」的目標，希望複製2010年奪冠軌跡，在加拿大再捧金盃。