TLPGA暨老爺公開賽》陳宇茹居首 侯羽桑緊追

侯羽桑在第18洞推進博蒂，握拳慶祝。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／關西報導〕台灣女將陳宇茹昨在2017「TLPGA暨老爺公開賽．廖萬應董事長紀念賽」第1回合，以67桿站上排頭，這是她逐漸習慣的位置，就看接下來兩天能否堅持到底。

陳宇茹昨打出67桿，暫居領先。（記者趙新天攝）

陳宇茹打出6個博蒂、1個柏忌，最後1洞推進10呎博蒂，突破並列領先的局面，又一次站上首席。

年初的日立慈善盃，陳宇茹第2回合曾並列第3，6月份豐盈香港女子公開賽也並列第4，就差最後抱起冠軍盃的那一刻。

陳宇茹表示，第1回合風較大，「如果在100碼以內就會積極進攻，再遠一點的就要很專心地打好，能守住Par就可以。」

上週在台北世大運拿到兩銀的侯羽桑，延續世大運的好手感，以68桿暫居第2。她表示，前9洞打得沒那麼順，第1洞誤入沙坑吞下柏忌，有一些博蒂機會錯過了，幸好後9洞兩個5桿長洞把握住了，加上第12和14洞抓鳥，讓她一度並列領先。

侯羽桑的妹妹侯羽薔昨從後9洞打起，也是回到前9洞才較順手，以70桿和衛冕者林子麒等人並列第3。

林子麒打下4個博蒂、2個柏忌，她說：「第6洞碼數計算失誤，第8洞開球壓到左邊差點下水，這兩個柏忌比較不應該，還好沒有落後太多，後面兩天還追得上。」