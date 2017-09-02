DLIVE長佳夏季聯賽》「輝」肘傷「斌」濺血！ 龍虎大戰變調

林宜輝手肘直接命中吳怡斌（前）鼻樑，當場鼻血直流。 （DLIVE提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕上季SBL冠、亞軍達欣和裕隆昨在DLIVE長佳夏季聯賽準決賽，再度上演頂尖對決，卻因第三節的衝突變了調，林宜輝轉身手肘撞傷吳怡斌，當場鼻血直流，裕隆不滿消極抗議，連續發球給對手得分，達欣全隊離場，板凳清空。

經大會協調後，雙方重回比賽，卻完全不設防，成為投籃和上籃的練習比賽，裕隆全場三分球罕見的出手44次，比2分球多出7次，最終達欣88：68晉級冠軍賽。

裕隆200公分長人吳怡斌，上半場積極衝搶籃板，卻多次打中林宜輝臉部，裁判未響哨，埋下衝突導火線，第三節9分40秒，林宜輝切入轉身，手肘直接命中吳怡斌鼻樑，隨後送醫檢查有無腦震盪。

總教練魏永泰表示：「吳怡斌很年輕，不太可能故意攻擊林宜輝，夏季聯賽以磨練新秀為主，全隊僅剩6人，我們承擔不起再有人受傷，為了避免衝突，只想儘快把比賽打完。」

達欣總教練范耿祥則回應，「球隊沒有故意罷賽，再三和裁判確認比賽被沒收，才會讓球員離席；雙方沒有故意引發衝突，也未有報復行為，一切都是誤會。」

璞園擊敗金酒將爭冠

本季積極補強的璞園昨93：77擊敗金酒，全勝晉級冠軍戰，麥班達談起用兵哲學：「夏季聯賽不只是磨練新秀，更要產生良好的化學變化，所以場上會擺出多位有經驗的球員，帶領新秀成長。」