國體法只是起步 立委促完整政策

立委黃國書（中）、世大運網球男單金牌莊吉生（右）與教練江勁彥（左），呼籲在國體法三讀後應規劃更完整的體育相關政策。（記者黃耀徵攝）

〔記者鄭鴻達、粘藐云／台北報導〕國民體育法部分條文修正案三讀通過，被視為體育改革的契機。民進黨立委黃國書指出，修法只是開始，後續仍有許多子法、細則待建構，必須有更完整的體育發展政策，政府應開始有運動產業的思維。

黃國書昨邀請世大運男網金牌莊吉生、教練江勁彥及台灣運動產業協會發起人徐正賢，探討修法後的體育發展。

黃國書指出，我國體育長期處於只有奪牌計畫、沒有體育政策，更別說是運動產業，政府應開始有運動產業的思維，除體育署外，經濟部也要有此思維，希望接下來行政院能召開體育國是會議，進行跨部會討論及參與，給運動員支持的力量。

莊吉生說，他發現台灣青少年網球選手雖然在國際排名很好，但到職業階段就沒了，後來才得知是選手在比賽後無處可繼續訓練，希望台灣有場所及機會，在賽後能繼續培訓選手。

徐正賢直言，台灣過去把體育當成教育的一部分，但在美國被視為運動產業，美國傑出運動員能就讀許多名校，畢業後也能選擇朝職業選手或本科職業發展，台灣欠缺運動產業基礎，且法令老舊、無完整政策，不將之視為產業，就難以產生經濟規模。

體育署長林德福在說明國體法修法的記者會上也說，此次修法為史上幅度最大，主要精神是選手優先、全民參與。他強調，法律通過才是工作的開始，會加速子法的制定，希望能在今年11月公告。