布魯斯拚10勝 水某的心願置頂

獅隊洋投布魯斯的妻子將過30歲生日，她許願希望大家一起捐助世界展望會。（取自布魯斯臉書）

獅隊洋投布魯斯。（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕獅隊洋投布魯斯今將挑戰本季第10勝，除了希望連2季奪下雙位數勝投，還想幫快滿30歲的妻子一圓生日願望，呼籲球迷能到世界展望會的網址捐款，讓世人都有乾淨的水喝。

31歲的布魯斯去年在獅隊拿下11勝，還以172K奪得三振王；今年他成為獅隊唯一留任的洋投，今天也將對決兄弟左投銳力，希望成為本季第1位10勝的獅隊投手。

只是布魯斯還想完成另一挑戰，透過翻譯蘇元泰表示，「我的太太30歲生日快到了，問她想要什麼禮物，她都不想要，只想要幫助需要幫助的人。」

布魯斯的妻子凱特琳一直都在世界展望會擔任志工，她知道有許多人因為沒有乾淨的水喝而死，因此在臉書貼文並附上網址（http://mycause.worldvision.org/campaign/Clean-Water-Makes-Birthdays-Possible），希望大家捐款並分享出去。

凱特琳的募款目標是達到3000美元（約台幣9萬元），目前已超過2000美元，還需要再加把勁。

布魯斯還強調，外界的捐款並不是透過他們夫妻，而是直接進入世界展望會的帳戶。獅隊球團也說，已有球迷來詢問，因為他們看到布魯斯的貼文，但不清楚真實性，如今布魯斯則出面呼籲有興趣的球迷可一起做愛心。