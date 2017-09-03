基襪大戰拚田中 林子偉先發二壘

林子偉前次在大聯盟出賽，就是碰上田中將大，今天將再度對決。（資料照，記者郭羿婕攝）

王維中再度上大聯盟

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國大聯盟進入9月擴編，有機會爭取季後賽門票的紅襪、釀酒人，都把台灣球員林子偉、王維中再次叫上大聯盟，林子偉將在台灣時間今天凌晨1點的基襪大戰先發守二壘、打第9棒，與洋基投手田中將大再次投打對決。

美國媒體報導，紅襪昨天把4位3A球員叫上大聯盟，林子偉在今天的第二波名單，是他相隔47天重返大聯盟，有記者在推特以「林來瘋要回來了！」形容，巧的是，他前次在大聯盟出賽，就是7月17日碰上田中，3打數0安打吞2K，隔天被下放3A。

紅襪昨天靠3發全壘打轟下4分，配合費斯特7局失1分的好投，以4：1在基襪4連戰扳回一城，「工具人」霍爾特前天替補出賽，於9局上挨觸身球，經X光檢查雖無大礙，昨天獲得先發，3打數0安打1保送，打擊率降至1成73，林子偉可望分擔他的工作。

王維中前次在大聯盟出賽是7月31日，對小熊只投2球被敲安打就退場，8月3日降回3A，相隔1個月後再被叫上去，成為陣中僅有3位左投之一，應會繼續擔任專門對付左打的功能性牛棚投手；釀酒人昨天在尼爾森7局飆11K、挨3安無失分帶領下，以1：0險勝國民，也拿下最近7戰的第6勝，在國聯外卡只落後第2名響尾蛇1.5場。

陳偉殷復健賽中繼無失分

陳偉殷昨天在高階1A投第3場復健賽，首次以中繼身分登板，用26球投2局、挨2安無失分，累計在復健賽投4.2局挨6安無失分，《CBS Sports》報導，在陳偉殷投滿5局或80球以前，馬林魚不會讓他回到大聯盟。