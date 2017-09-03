單場4安 陳重羽當英雄獻雙親

獅隊新秀陳重羽昨生涯首先發擔任第一棒，貢獻4安打2打點2得分，獲選單場MVP。（記者黃志源攝）

賽前向弟弟預告感覺好

〔記者倪婉君／台南報導〕穿「英雄裝」就獅猛！獅隊第一指名新秀陳重羽首次先發擔任開路先鋒，就貢獻4安打2打點，在「英雄主題日」和隊友一共擊出23支安打，10：2大勝中信兄弟，在台南主場風光笑納3連勝。

獅隊陳傑憲昨替補上陣，2打數都敲出安打。（記者黃志源攝）

「第一座MVP，我想要獻給我的爸爸媽媽。」陳重羽穿著獅隊英雄球衣，就留下6打數4安打2打點2得分的「英雄紀錄夜」。「蔗總」黃甘霖也說，「經過第1場的洗禮之後，第2場有很好的打擊表現。」

陳重羽一上場就敲安，再靠2棒郭阜林的二壘安打，跑回球隊第1分，此後獅隊就未再落後過。陳重羽前天替補上陣，首打席吞下三振，但昨天賽前，他就跟弟弟陳重廷說「我今天的感覺很好」，果然開賽後，前3打席都是安打。

陳重羽的父母在嘉義開「爆爆雞」店，昨晚未能親臨現場，但他想把獎座獻給雙親，「我家有4兄妹，爸媽對我的大哥很嚴格，但對我和弟弟就很民主，一路支持我們想打棒球的決定。」陳重羽還有一個小自己13歲的妹妹，他笑說，「在家，就是我妹是老大。」

獅隊全場擊出23支安打，除了陳重羽4安，老將陳鏞基更貢獻5安，潘武雄也有3安，另外新秀吳桀睿也在8下敲出生涯首安，遭觸身球砸中的陳傑憲更是吵著要上場，結果敲出2安。蔗總則說，「23安才得10分，主要是不少選手都拉傷，因此不勉強他們全力跑。」

猛獅英雄日 平均得逾10分

巧合的是，獅隊自2015年推出「英雄日」以來，只要穿上英雄球衣就很會打，前6場就打了65分，昨晚再進帳10分，平均每場「英雄日」得分超過10分。

獅隊洋投布魯斯投6局失2分，奪下本季第10勝，也是隊上第1位10勝投手。

「台灣飛人」陳信安昨首度踏上投手丘開球，小時候曾打過棒球的他，給自己的開球表現打了剛好及格的60分。（記者黃志源攝）