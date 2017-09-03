不想被吹捧 吳桀睿拒接泰山背號

吳桀睿昨生涯第一次登場打擊就敲出首安。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕經歷去年中職選秀落選後，24歲的吳桀睿昨天終於如願披上統一獅62號球衣登錄一軍，他婉拒球團人員建議的49號背號，「我不想一下子被捧得太高，我想要穿62號，一步一步走。」

吳桀睿去年選秀落選後，就將原本的名字柏毅改掉，他說純粹只是想轉個運；今年他果真時來運轉，先在選秀獲獅隊第4指名選中，又在世大運繳出19打數9安打、12分打點的好成績。

雖在世大運最後一戰對俄羅斯拉傷右大腿，獅隊昨正式將他登錄一軍，他則說，「我的腳傷沒問題了，可以出賽，我也好想上場。」「蔗總」黃甘霖也對他相當期待，「其實像他經歷過落選，未嘗不是好事，球員在嘗過失敗後，才會更加求進步。」

選擇62號，吳桀睿說沒有什麼原因，因為可以選擇的號碼也不多。原本球團人員建議他可選用「森林王子」張泰山穿過的49號，認為他是強打接班人，但吳桀睿婉拒，「我覺得62號很好啊，如果打得好的話，我想要一直穿下去。」

畢竟職棒路才剛起步，張泰山又是締造許多中職紀錄的大賢拜，吳桀睿想要一步一步踏實前進，締造屬於自己的紀錄。

昨在獅隊一壘手高國慶7上提前退場後，內野進行守備異動，吳桀睿有了鎮守二壘的機會，8下也獲打擊機會，一上場就敲出生涯首安，開始累積職棒經驗值。