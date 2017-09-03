U18》陳柏豪K掉滿壘僵局 我險勝地主

陳柏豪昨對加拿大飆出再見三振，台灣隊1分險勝。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕U18台灣隊昨首戰地主加拿大，雙方鏖戰到突破僵局制，10局上台灣隊攻下2分，10局下在無人出局滿壘狀況下，陳柏豪展現優異抗壓性，連飆2次三振凍結加拿大攻勢，台灣隊首戰就以7：6旗開得勝。

U18台灣隊在第10局突破僵局制，險勝地主加拿大隊。（棒協提供）

台灣隊推出王牌投手林鋅杰先發，但臨場狀況欠佳，投2.2局就送出7次保送，幸虧打線幫忙，郭天信單場猛打賞，7局上擊出2分打點安打將比數追平。

雙方鏖戰到10局，10局上劉致榮、蘇煒智串聯安打、邱丹擊出滾地球，台灣隊取得2分超前，10局下陳柏豪雖失1分且面臨滿壘但臨危不亂，精準地將球路控在外角，連投2次三振守住勝果。

陳柏豪投得精彩，加拿大當地主播也誇讚捕手蘇煒智接捕功力高超，兩人合力守住1分領先，陳柏豪後援2.2局投出5次三振。

後援2.2局飆5K

陳柏豪說，上場就積極攻擊好球帶，主要用滑球搶好球數、直球對決，效果看來不錯，10局下被追1分有些緊張，但還是提醒自己不要害怕，日後比賽要更加小心。

台灣隊總教練周宗志說，很高興落後情況下，選手仍力拚，才有最終勝利。周宗志說，林鋅杰可能因首戰又面對地主，求好心切反而失節奏，周宗志盛讚陳柏豪與第2任中繼投手朱益生，朱益生中繼4.2局投出8次三振，同樣功不可沒。

台灣隊賽後僅休息不到8小時，次戰原定當地時間隔日早上、台灣時間昨晚9點開打，但因當地下雨，次戰對南韓延至深夜開打。